Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

Россия через два года будет готова к полноценному стратегическому наступлению на Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает «РБК-Украина».

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое. По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.

По словам Скибицкого, основные усилия российские власти направляют на модернизацию и обновление наступательного вооружения, а также переоснащение ядерного оружия. В частности, рассказал он, продолжается развитие ракетной системы «Сармат», дальность поражения которой достигает 12 тысяч километров.

Ранее МИД Украины заявил, что Россия «активно милитаризует» территорию Крыма, превратив его в «мощную военную базу». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у Киева есть основания подозревать, что Москва разместила на полуострове ядерное оружие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



