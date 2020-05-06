Украинские спецслужбы насчитали 214 пленных в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) насчитала 214 граждан страны, которые находятся в плену на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщает Vesti.ua.

Таковы данные на 30 апреля. Список лиц был составлен на основании, в частности, обращений их родных и близких, данных общественных организаций и СМИ, пояснили в спецслужбе.

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Последний обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал Донецкой народной республике (ДНР) 10 человек, забрал 9. Из Луганской народной республики (ЛНР) были отпущены 11 человек, вернулись 7. Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение масштабного обмена пленными и удерживаемыми лицами после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Ранее, в конце декабря 2019 года, состоялся крупный обмен между Киевом и Донбассом — 123 человека на 76. В сентябре Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Киеву вернули задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и «ценный свидетель» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимир Цемах.

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