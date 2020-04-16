Зеленский допустил большой обмен пленными после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение масштабного обмена пленными и удерживаемыми лицами с Донбассом после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает «112.ua».

«Во время первого обмена мы вернули 35 человек, моряков, это была первая часть обмена, — сказал Зеленский. — Второй обмен был после договоренностей "нормандской четверки", было 76 человек. Сейчас мы меняем 20 человек. Мы можем ждать завершения карантина и потом провести больший обмен». Глава государства добавил, что Киев стремился провести масштабный обмен уже сейчас.

Утром 16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Киев передал в ДНР 10 человек, вернул девять. Из ЛНР на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь.

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В конце декабря 2019 года состоялся крупный обмен между Киевом и Донбассом. Украинская сторона получила 76 человек, Донецк и Луганск — 123.

В сентябре Россия и Украина обменяли заключенными по формуле «35 на 35». В частности, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Украинская сторона отдала журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.

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