Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила о завершении обмена пленными с Киевом, передает «Донецкое агентство новостей».

«Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9 человек. С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц», — подчеркнула Морозова. Она рассказала, что изначально в список было внесено 11 человек, однако один из них отказался участвовать в обмене.

Утром в четверг, 16 апреля, удерживаемых лиц привезли для обмена в Горловку. Все участники были в защитных масках и по возможности соблюдали необходимую дистанцию в связи с пандемией коронавируса, отмечает издание. Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в Донецк и Луганск вернулись 123 человека.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в стране.

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