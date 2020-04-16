ДНР доставила удерживаемых лиц на место обмена с Киевом

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) утром в четверг, 16 апреля, доставили удерживаемых лиц к контрольно-пропускному пункту «Горловка», где должен состояться обмен с Киевом. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Участники обмена проходят процедуру дактилоскопии.

Ранее стало известно, что Киев и Донецк проведут обмен удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8». О том, что стороны договорились закончить обмен до Пасхи, сообщила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова. Офис президента Украины подтвердил данную информацию.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

Вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины начался в 2014 году.

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