Власти Украины подтвердили обмен пленными с ДНР до Пасхи

Офис президента Украины подтвердил, что Донецк и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами до Пасхальных праздников. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее о готовящемся обмене пленными заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8».

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

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