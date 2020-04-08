В ДНР заявили об обмене пленными с Украиной до Пасхи

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что Донецк и Киев договорились провести обмен удерживаемыми лицами до Пасхальных праздников. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8"», — сообщила Морозова, которая представляет ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам.

Ранее Донецк обвинял Киев в блокировании работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта. При этом в начале февраля ДНР отказалась провести обмен пленными и удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Морозова утверждала, что нельзя начинать процесс до полного прекращения боевых действий.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

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