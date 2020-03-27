ДНР заявила об отказе Украины от обмена пленными

Украина отказалась провести обмен пленными с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) по формуле «10 на 8», которая была предложена во время видеоконференции Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, передает «Донецкое агентство новостей».

По словам Морозовой, ДНР «настаивает на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. «Складывается впечатление, что официальный Киев намеренно саботирует любые действия, направленные на подготовку последующих обменов, по-своему трактуя договоренности, под которыми ранее ставил подпись», — добавила омбудсмен.

Ранее Донецк заявил, что Киев заблокировал работу в Трехсторонней контактной группе.

В начале февраля ДНР отказалась провести обмен пленными и удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

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