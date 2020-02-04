Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас представители республики разыскивают на территории Украины 149 сторонников и ополченцев ДНР. Мороз подчеркнула, что в Киеве из данного списка не подтвердили ни одного человека.

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Она добавила, что поиск людей ведется на основании заявлений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР об их задержании украинскими правоохранителями. Омбудсмен отметила, что в последний раз подобное обращение было принято на минувшей неделе.

При этом в ДНР заявляют, что согласно имеющимся данным, в списке пропавших без вести числятся до 500 человек. Там не исключают, что некоторые из данных лиц могут находиться в украинском плену.

Накануне власти ДНР отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации. Представители самопровозглашенной республики выдвинули Украине условие для реализации обмена. В Донецке заявили, что начать процесс нельзя до полного прекращения боевых действий.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека. Переговоры об обмене пленными ведет трехсторонняя контактная группа в Минске, куда также входят представители России.

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