Украина передала новые списки на обмен пленными

Украина передала в Трехстороннюю контактную группу новые списки на обмен пленными и удерживаемыми лицами. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, в списках значатся как украинские граждане, находящиеся в плену в самопровозглашенных республиках Донбасса, так и отбывающие наказание в России.

«Никто темпа, который взяли по обмену — чтобы в максимально быстрые сроки все наши граждане были освобождены, — не снижает», — подчеркнул он.

О том, что Украина хочет провести с Россией обмен заключенными в формате «всех на всех», Зеленский заявлял в декабре 2019-го. Последний обмен по формуле «35 на 35» произошел в прошлом году в сентябре. В Киев вернулись задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки и осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, а в Москву отправились главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу о сбитом в Донбассе Boeing Владимир Цемах и другие.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека. Переговоры об обмене пленными ведет трехсторонняя контактная группа в Минске, куда также входят представители России.

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