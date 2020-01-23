Украина начала переговоры о новом обмене заключенными с Россией

Украина начала переговоры с Россией по поводу нового обмена заключенными. В Киеве уже подготовили список людей, которых потребуют выдать, заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Иерусалиме. Его слова цитирует сайт администрации президента Украины.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что обмен пройдет по формуле «всех на всех». В частности, украинский лидер намерен потребовать у Москвы выдачи осужденных крымских татар (Киев считает Крым своей территорией — прим. «Ленты.ру»).

Одновременно Киев ведет переговоры об обмене пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса, в которых также участвует Россия. «Список мы согласовали в Минске [на заседании трехсторонней контактной группы], будем дополнять перечень установленных лиц», — отметил Зеленский.

Материалы по теме Нормандская заморозка Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?

Ранее сообщалось, что президент Украины не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, однако главы государств могут пересечься на полях мероприятия. В этом случае Зеленский намерен затронуть тему обмена заключенными и пленными, уточняли в его администрации.

О том, что Украина хочет провести с Россией обмен заключенными в формате «всех на всех», Зеленский заявлял еще в декабре. Последний обмен по формуле «35 на 35» произошел в прошлом году в сентябре. В Киев вернулись задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки и осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, а в Москву отправились главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу о сбитом в Донбассе Boeing Владимир Цемах и другие.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека. Переговоры об обмене пленными ведет трехсторонняя контактная группа в Минске, куда также входят представители России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!