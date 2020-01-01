Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у националистов украинского батальона «Айдар» и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в рамках обмена пленными, рассказал о перенесенных в заключении пытках. Его слова приводит РИА Новости.

Шаталов уточнил, что бойцы «Айдара» пытали его под личным руководством своего тогдашнего комбата Максима Марченко, а в допросах принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины.

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Бывший пленник рассказал, что получил удар по голове, потерял сознание и очнулся уже в подвале, где располагался батальон. «Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось», — уточнил Шаталов. По его словам, националисты предлагали говорить все, что им надо.

Пытки, как утверждает участник обмена, длились неделю. В результате у него оказались отбиты почти, нет части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. Шаталов отметил, что медицинскую помощь в плену ему не оказывали.

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности и сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, остальные остались с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана. Отличительной особенностью батальона является то, что решение о зачислении добровольцев принимал сам командир, а не военные комиссариаты. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что представители этого подразделения причастны к похищениям людей, разбою, вымогательству и расправам («смертным казням») над людьми.

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