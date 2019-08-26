Украинские военные застрелили сослуживца-наркоторговца

Командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уличили в создании сети производства и распространения наркотиков в рядах украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным разведки, в преступное сообщество входили около 180 военнослужащих ВСУ. Организатором стал командир эвакуационной роты ремонтного батальона 53-й бригады. При его задержании были ранены двое военнослужащих — его подчиненные.

Кроме того, в ходе спецоперации погиб командира взвода 24-го батальона «Айдар», которого подозревали в распространении запрещенных веществ среди сослуживцев. Он и его помощник также оказали сопротивление при задержании и были ранены.

19 августа солдат-контрактник ВСУ в Киевской области застрелил в общежитии гражданского. В этот момент военный находился в состоянии наркотического опьянения.

Добровольческий батальон «Айдар» был создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — формирований активистов, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона Евромайдана. Отличительной особенностью батальона является то, что решение о зачислении добровольцев принимал сам командир, а не военные комиссариаты.

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