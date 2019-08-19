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Украинский солдат употребил наркотики и застрелил гражданского

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В Киевской области 22-летний солдат убил гражданского, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины сообщает издание «Украинская правда».

Убийство было совершено 18 августа в общежитии в селе Залесье Броварского района Киевской области. Открывший стрельбу военнослужащий служил по контракту. По информации военной прокуратуры, злоумышленник совершил четыре выстрела, один из которых попал в грудь пострадавшего, а второй — в правую ногу. Мужчина погиб в реанимации от полученных травм.

В качестве орудия убийства было использовано самодельное огнестрельное оружие. Нападавшего задержала военная прокуратура Дарницкого гарнизона. Медосмотр показал, что в момент нападения солдат находился под действием амфетамина.

Ранее боец ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог, в результате которого пострадали несколько человек. По данным разведки ЛНР, поджог стал результатом того, что пьяный сотрудник ВСУ выпустил сигнальную ракету, находясь при этом в блиндаже. В результате блиндаж возгорелся и был полностью уничтожен. Трое военнослужащих получили сильные ожоги.

До этого сообщалось, что трое украинских военных перебрали со спиртным и обстреляли из зенитного комплекса «Игла» собственный склад боеприпасов в Краматорске. В итоге пламя уничтожило еще три «Иглы», десять ракет к ним, два пулемета и тысячу патронов.

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