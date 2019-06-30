Пьяный украинский солдат устроил поджог

Боец ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Инцидент произошел 28 июня на позиции 25-й бригады в районе населенного пункта Лопаскино. По данным разведки ЛНР, поджог стал результатом того, что пьяный сотрудник ВСУ, выпустил сигнальную ракету, находясь при этом в блиндаже. В результате блиндаж возгорелся и был полностью уничтожен. Трое военнослужащих получили сильные ожоги.

Как отмечает представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, разведка республики «продолжает фиксировать случаи возгорания фортификационных сооружений подразделений ВСУ».

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

Ранее командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных. В результате три человека получили ранения, их отправили в местную больницу.

До этого сообщалось, что трое украинских военных перебрали со спиртным и обстреляли из зенитного комплекса «Игла» собственный склад боеприпасов в Краматорске. В итоге пламя уничтожило еще три «Иглы», десять ракет к ним, два пулемета и тысячу патронов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!