Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. По словам Филипоненко, пьяный командир открыл огонь из автомата по военнослужащим, которые попытались покинуть позиции. Три человека получили ранения, их отправили в местную больницу.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к происходящему, Россия все обвинения отрицает.

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