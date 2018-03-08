Украинские военные в Донбассе решили похулиганить на 8 марта и устроили стрельбу

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины 8 марта устроили стрельбу около находящегося под контролем Киева города Славянска в Донбассе. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В пресс-службе уточняют, что применить боевое оружие военнослужащие ВСУ решили из хулиганских побуждений. В настоящее время нарушители задержаны, проводится служебная проверка произошедшего.

«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершении служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Бьют? АТО! Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке

15 февраля сообщалось, что двое морских пехотинцев с Украины, расквартированных в Донбассе, расстреляли четырех своих сослуживцев. Как предположили журналисты телеканала «112 Украина», причиной инцидента могло стать употребление алкоголя.

Военная операция в Донбассе началась весной 2014 года. Жители региона выступили против смены власти в Киеве и на референдуме поддержали идею создания ДНР и ЛНР. В ответ руководство Украины объявило о начале антитеррористической операции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!