Бойцы ВСУ обстреляли в Донбассе собственную диверсионную группу

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Донбассе диверсионно-разведывательную группу украинской Национальной гвардии (НГУ). Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает во вторник, 12 сентября, «Комсомольская правда в Донецке».

«Группа боевиков была обстреляна с позиций 9-го отдельного механизированного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады. В результате двое уничтожены, трое получили ранения. Отмечается очередной факт несогласованных действий подразделений ВС Украины и НГУ, действующих в их зонах ответственности», — рассказал Басурин.

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Также 12 сентября сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе в результате минометного обстрела погиб 23-летний снайпер ВСУ Максим Кривиденко. Сослуживец Кривиденко Иван Дудуш сообщил, что погибший по собственным убеждениям участвовал в акциях протеста на Майдане в 2013-2014 годах.

7 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе на растяжке подорвался боец штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ДУК ПС) Олег Дынька.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

