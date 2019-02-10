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Украинские военные напились и обстреляли свой склад

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Трое украинских военных перебрали со спиртным и обстреляли из зенитного комплекса «Игла» собственный склад боеприпасов в Краматорске. Об этом заявил в эфире «Первого республиканского телеканала» начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Видео с конференции опубликовано на YouTube.

По его словам, после выстрела из зенитки загорелось одно из хранилищ с оружием. В итоге пламя уничтожило еще три «Иглы», десять ракет к ним, два пулемета и тысячу патронов.

Безсонов также заявил, что в документах на списание снарядов украинские военные указали большее их количество, чтобы скрыть хищения.

В декабре сообщалось, что пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе.

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