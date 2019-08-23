В ДНР рассказали о новых карательных мерах в украинской армии

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отправляет провинившихся солдат рыть окопы на передовой. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Враг, пользуясь действующим перемирием, совершенствует свои позиции в инженерном плане», — сказал он.

По его словам, такая практика в рядах ВСУ в районе Мариуполя появилась в последние шесть дней. Помимо рытья окопов, нарушителей заставляют укреплять брустверы — насыпи, защищающие рвы снаружи. За работами следит военная комендатура.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал, что украинские военные мешают деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое. Он рассказал, что силы ВСУ заминировали дорогу на одном из маршрутов в том районе, чтобы наблюдатели не заметили запрещенное минскими соглашениями вооружение, а над позицией патруля ОБСЕ пустили летать дрон.

В Донбассе с 21 июля впервые было установлено бессрочное перемирие, однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушениях режима тишины. Самопровозглашенные республики заявили об обстрелах со стороны сил Киева уже в первые сутки. В ДНР считают, что Украина готовится к силовому разрешению конфликта и выдает своих погибших по неосторожности бойцов за жертв.

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