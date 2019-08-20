На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления

Генеральная прокуратура Украины заочно выдвинула подозрения официальным лицам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) за «ложные заявления о якобы преступлениях украинской армии». Об этом сообщают «Українськi Новини».

Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.

Прокуратура указывает, что должностные лица республики организовали работу комиссий по сбору доказательств военных преступлений Киева в Донбассе, «фиксацию и расследование геноцида».

«За период только 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1 539 исков в Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», — подчеркнули в прокуратуре.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

В ведомстве сообщили, что заявители, чьи имена стояли под этими исками, отрицают свою причастность к оформлению бумаг и тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали мирное население.

12 августа ДНР вновь обвинила Киев в несоблюдении бессрочного перемирия, установленного в зоне вооруженного конфликта с 21 июля. Руководитель пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов заявил, что происходящее можно описать как геноцид мирного населения.

В феврале прошлого года на Украине был принят закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия официально признана страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик — оккупационным правительством. При этом депутаты Рады проголосовали против поправки, которая наделяла бы ДНР и ЛНР статусом террористических организаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!