Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook сканы документов, которые, по его утверждению, являются секретными и свидетельствуют о росте количества преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения в Донбассе. Источник этих материалов политик не указал.

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Прикрепленный к публикации отчет на имя министра обороны Украины Степана Полторака за подписью генерал-майора Игоря Криштуна относится к правонарушениям армии в отношении граждан в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах, уточнил Журавко. Также он привел примеры преступлений, которые, по его мнению, являются наиболее резонансными.

Так, в ноябре 2014 года военнослужащий-контрактник по фамилии Паламарчук проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил вступившегося за нее отца, следует из сканов документов. В марте 2015-го в Константиновке Донецкой области призванный на службу в рамках мобилизации сержант Карпинец, управляя бронетранспортером, наехал на двух пешеходов, одна из которых — девочка 2008 года рождения — погибла. В июне 2015-го военнослужащие Костин и Бабий, ушедшие в самоволку, проникли в частный дом и убили там двух женщин, в том числе пенсионерку. В августе того же года трое солдат вступили в конфликт с водителем такси и застрелили его из автомата, а тело спрятали. По трем фактам из четырех полиция возбуждала уголовные дела об убийстве, о расследовании МВД случая наезда на пешеходов в документах не говорится.

Помимо этого приводится переведенный на русский язык текст служебной записки Криштуна Полтораку, в которой анализируются преступления, совершенные украинскими военными начиная с 14 апреля 2014 года — тогда Киев начал в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО), позднее переименованную в операцию объединенных сил. Из текста следует, что за 2014 и 2015 год военнослужащие совершили в зоне АТО 147 преступлений в отношении гражданского населения, в том числе 20 убийств.

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«Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их "не замечают"», — отметил Журавко, пообещав и дальше публиковать в соцсетях информацию о преступлениях, которые были совершены военными при президентстве Петра Порошенко.

Алексей Журавко, депутат пятого и шестого созывов Верховной Рады от Партии регионов, и ранее публиковал материалы разоблачительного содержания о деятельности ВСУ. Так, в июле этого года политик разместил в Facebook письмо на имя Виктора Муженко, возглавлявшего украинский Генштаб с июля 2014-го по май 2019-го. Из письма следует, что в ВСУ наметилась тенденция к массовому увольнению военнослужащих-контрактников.

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