На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается тенденция к массовому увольнению. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Свой пост политик сопроводил фотографиями письма от начальника Генштаба, генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанного 6 мая. Согласно этому документу, в течение 2019 года с ВСУ были уволены 9386 военных, служивших по контракту. Большинство из них просто отказались заключать новый контракт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число отказников увеличилось почти на 30 процентов.

Нежелание украинцев служить в армии Журавко объясняет плачевным состоянием армии, где много «бандеровских формирований», «набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов». По его словам, разложению армии способствуют дедовщина и «криминальное паханство образца мест лишения свободы». «Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие», — добавляет он.

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Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе. Сообщалось, что украинское командование провело в Краматорске экстренное заседание, на котором обсуждался вопрос эффективности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении. В штабе ООС установили, что бойцы полка отказались подчиняться руководству Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также попытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого азовцы заминировали дорогу, по которой передвигались украинские силовики.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжается почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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