Зеленский заявил о готовности отдать за одного пленного украинца 100 беркутовцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать за одного пленного украинца 50 и даже 100 беркутовцев. Об этом он рассказал в фильме «Год президента Зеленского», видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, сейчас важно возвращать всех пленных или удерживаемых в России сограждан.

«Я так считаю — со мной могут не согласиться многие украинцы, — но я уверен, что я прав: за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев. Для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину. Это и есть наше сокровище», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что за последний год состоялось три обмена удерживаемыми и пленными лицами, и поначалу «все были против» его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Но благодаря диалогу на самом высшем уровне украинцев удалось вернуть на родину, подчеркнул Зеленский.

Утром 16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Киев передал в Донецк 10 человек, вернул девять. Из Луганска на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь. Вскоре после этого Зеленский допустил проведение масштабного обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса, а также Россией после окончания карантина.

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