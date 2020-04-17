Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации», — сказал украинский лидер. При этом он отметил, что могут возникнуть трудности в связи с распространением коронавируса.

Зеленский добавил, что российской стороне было предложено переводить переговоры в видеоформате.

Утром 16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Киев передал в ДНР 10 человек, вернул девять. Из ЛНР на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь.

В сентябре Россия и Украина обменяли заключенными по формуле «35 на 35». В частности, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Украинская сторона отдала журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.

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