Глава МИД Украины рассказал о подготовке к обмену пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о подготовке к новому обмену пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией. Об этом сообщает издание «Українські Новини».

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Пристайко рассчитывает на достижение договоренностей о возвращении в страну порядка 100 украинцев. Вместе с тем, он подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких. «Это очень сложный и деликатный процесс», — пояснил глава МИД Украины.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата будущего обмена будет озвучена в ближайшее время. Глава государства отметил, что также ведутся переговоры о возвращении в страну украинцев, которые осуждены или находятся под следствием в России. Зеленский уточнил, что большую часть этого списка составляют крымские татары.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что власти непризнанного государства отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех». По ее словам, процесс невозможно начать до полного прекращения боевых действий.

Первый за два года крупный обмен состоялся 29 декабря. Киев отдал 123 человека, донбасские республики — 76. Переговоры об обмене пленными ведет Трехсторонняя контактная группа в Минске с участием представителей России.

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