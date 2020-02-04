Украина понадеялась на обмен «всех на всех» в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на проведение большого обмена удерживаемыми лицами в ближайшее время, передает «Укринформ».

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен “всех на всех”», — заявил Пристайко на совместной пресс-конференции с главой чешского МИД Томашем Петршичеком.

Пристайко надеется, что это будет «очень большой, массовый обмен», и в нем «найдется место для подавляющего большинства крымских татар», которых в ходе последних обменов удалось вернуть не так много. Данный вопрос обсуждался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Киев 3 февраля.

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Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти непризнанного государства отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех». По ее словам, процесс невозможно начать до полного прекращения боевых действий. «Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте в Донбассе», — сказала Морозова.

Первый за два года крупный обмен состоялся 29 декабря. Киев отдал 123 человек, донбасские республики — 76. Переговоры об обмене пленными ведет трехсторонняя контактная группа в Минске с участием представителей России.

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