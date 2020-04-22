Зеленский заявил о завершении войны в Донбассе при его президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе обязательно завершится при его президентстве. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По его мнению, частичные победы у Украины уже есть, но для возвращения Донбасса и Крыма под контроль Украины необходимо больше времени. Зеленский считает, что первым шагом к миру был обмен пленными, а вторым — встреча лидеров стран «нормандского формата».

«Никто страну не сдал, на коленях не стоял, как говорили. Мы вышли с очень неплохим результатом. Говорил, что готов ждать один год. Если "минский процесс" не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел», — добавил он.

Конфликт в Донбассе продолжается более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.

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