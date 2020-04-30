Украина обозначила «красные линии» по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-саммита глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки» заявил, что власти готовы к диалогу по самым чувствительным вопросам, но никогда не будут пересекать обозначенные «украинские красные линии». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Дипломат подчеркнул, что диалог должен развиваться, и для этого существуют налаженные механизмы взаимодействия в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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«Прежде всего наша позиция, позиция Украины остается неизменной — и ее целиком поддерживают наши партнеры из Франции и Германии — о том, что Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия, как государство-агрессор, Украина, как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ, как посредник, а также приглашенные участники остается ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий», — подчеркнул Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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