Лаврова призвали активно работать для освобождения украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки» призвал своего российского коллегу Сергея Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кулеба заявил о необходимости освобождения сограждан, которые «удерживаются на территории РФ, а также в оккупированном Крыму».

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

«И, конечно, уделили мы внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но, безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому надо двигаться вперед. Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать», — заявил Кулеба на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции.

16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Киев передал в ДНР 10 человек, вернул девять. Из ЛНР на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!