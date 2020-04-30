Кремль ответил на вопрос о привлечении США к урегулированию конфликта в Донбассе

В Кремле ответили на вопрос о привлечении США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом речи не идет, сообщает ТАСС в четверг, 30 апреля.

Песков также указал на необходимость «подготовить почву» перед проведением саммита «нормандской четверки» на высшем уровне.

«Пока приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже [по урегулированию украинского кризиса]», — посетовал представитель Кремля.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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