МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран. Его слова приводит УНИАН.

По словам Кулебы, основная цель встречи — оценить позитивную динамику после последнего «нормандского саммита» в Париже. Он отметил, что из позитивного украинская сторона видит только обмены пленными.

Глава внешнеполитического ведомства также планирует поднять вопрос о том, почему на других направлениях позитивной динамики не наблюдается. Он предложит перевести разработку конкретных решений и их имплементацию в Трехстороннюю контактную группу.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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