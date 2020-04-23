Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

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На заседании ТКГ украинская делегация при этом инициировала создание рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления контроля Киева над границей в Донбассе.

Продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств, а также формированию списков для нового обмена пленных и удерживаемых лиц.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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