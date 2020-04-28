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В офисе Зеленского назвали основную сложность при обмене пленными

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Андрей Ермак
Андрей Ермак
Фото: @iamandreyyermak

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал основную сложность при составлении списков на обмен пленными и удерживаемыми лицами. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Ермак рассказал, что это систематический недопуск сотрудников Красного Креста на территорию самопровозглашенных республик Донбасса. «Президент также хорошо знает об этом. У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, — чтобы все наши люди вернулись домой», — заявил он.

Глава офиса президента подчеркнул, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев проводится непрерывно, в частности, в рамках Трехсторонних контактных групп (ТКГ), работающих в формате 24/7.

Утром 16 апреля Украина обменялась пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Киев передал в ДНР 10 человек, вернул девять. Из ЛНР на Украину отправились 11 человек, в обратную сторону — семь.

Перед этим Ермак напомнил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины.

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