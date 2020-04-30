Украина согласилась говорить с украинцами в ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-саммита глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки» заявил о готовности говорить с украинцами, проживающими на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет «РБК-Украина».

По его словам, глава МИД России Сергей Лавров заводил разговор об официальном диалоге между Киевом, Донецком и Луганском. В ответ на это Кулеба подчеркнул, что украинские власти не станут вступать в переговоры «с теми незаконными формированиями, которые должным образом не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев».

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При этом он согласился с необходимостью выстраивать диалог с согражданами, проживающими в самопровозглашенных республиках Донбасса. «Более того, мы стремимся к этому», — отметил дипломат.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявлял, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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