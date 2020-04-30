На Украине заявили о переполненных зараженными коронавирусом больницах Донбасса

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил о том, что больницы в самопровозглашенных республиках Донбасса переполнены зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, официальные данные свидетельствуют о 150 случаях инфицирования коронавирусом, однако на самом деле их более 400.

Кравченко добавил, что в настоящий момент наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой руководства республик относительно противодействия распространению коронавируса.

Ранее Киев обвинил власти неподконтрольных территорий в том, что врачей заставляют молчать и «физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными», например, в больницах Донецка и Макеевки.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны Донецкая народная республика (ДНР) также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.

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