Глава МИД Украины анонсировал полное прекращение огня в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал согласование новой даты полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, стороны пришли к соглашению о скорейшем прекращении боевых действий в регионе. Дату полного прекращения огня согласуют в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, министры также уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами. «Безусловно, мы далеко от реализации обмена по формуле всех на всех, здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие», — заявил Кулеба.

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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа работает над урегулированием конфликта в Донбассе. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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