Украина захотела доминировать в переговорах по Донбассу

Украина рассчитывает, что Россия захочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ответ на расширение состава украинской делегации. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Он сообщил, что власти проинформировали Россию, ОБСЕ и своих западных союзников о решении усилить представительство в ТКГ. Ермак пояснил, что привлечение представителей Верховной Рады и правительства к переговорам позволит увеличить их эффективность и улучшить координацию органов украинской власти.

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«Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров», — подчеркнул политик, добавив, что власти желают двигаться вперед, а не вести «годами безрезультатные переговоры».

«И мы настроены на выполнение минских соглашений, но в той части, где это соответствует национальным интересам Украины», — сказал Ермак, назвав в качестве примера не соответствующих украинским интересам положения «Минска-2» о порядке передачи контроля над границей с Россией.

Ранее Ермак заявил, что украинские власти намерены добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территорий Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. По его словам, если этого не удастся добиться, то Киев начнет реализацию «плана Б» в отношении Донецка и Луганска.

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