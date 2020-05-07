ДНР и ЛНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) раскритиковали идею Украины привлечь к переговорам о мирном урегулировании переселенцев, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что переселенцы не будут представлять интересы жителей Донбасса, передает «Донецкое агентство новостей».

«Фактически украинские власти хотят говорить сами с собой. Но так конфликт не урегулировать», — сказала Никонорова. Она призвала Киев немедленно способствовать прекращению огня в Донбассе и разговаривать с представителям республик.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что если предложение Киева — «очередная попытка» подменить диалог «неким суррогатом, сформированным из удобных для украинских властей неких "переселенцев из Донбасса", в свое время сбежавших оттуда», то она не пройдет.

Глава МИД ЛНР заявил, что в донбасских республиках, по самым скромным оценкам, проживает свыше 3,5 миллиона человек, «которых ежедневно убивает Украина только за то, что говорят они на русском языке и имеют наглость бороться за свои права».

«И именно мы, и только мы, избранные этими четырьмя миллионами жителей Донбасса представители, имеем право и полномочия говорить в Минске от имени Донбасса. И киевским властям придется принять этот факт», — цитирует Дейнего «Луганский информационный центр».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить переселенцев из Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

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