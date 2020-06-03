Украина посетовала на медлительность урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские власти «категорически не устраивает» медлительность минского процесса урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече украинской делегации с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает пресс-служба главы государства.

«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными», — сказал Ермак и добавил, что украинская сторона предложила перевод встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формат видеоконференций в режиме 24 на 7.

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Политик посетовал, что самопровозглашенные республики Донбасса не выполняют «едва ли не самое важное условие для продвижения к миру» — соблюдение режима тишины: «С 19 декабря прошлого года по 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены».

Ермак также сообщил, что следующий этап взаимного освобождения удерживаемых и пленных лиц «пока заторможен». «Нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности "нормандского саммита" в Париже о допуске представителей Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях», — пояснил он.

2 июня Ермак сказал, что к переговорам по урегулированию конфликта могут быть привлечены представители гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из минских соглашений в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

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