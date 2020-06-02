Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки». Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

Диалог в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел продолжится, заверил Кулеба.

«Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» с участием лидеров «четверки» прошел в Париже в декабре 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.

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