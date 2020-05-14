В МИД Украины прокомментировали переговоры Германии и России по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры российской и немецкой сторон в Берлине по урегулированию ситуации в Донбассе. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.

По его словам, Козака пригласили в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений и для обсуждения инициатив украинской стороны по расширению представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). «У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — заявил Кулеба.

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О поездке Козака в Берлин в период распространения коронавируса ранее сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечалось, что куратора украинского направления в администрации президента России пригласили в Германию для обсуждения ситуации в Донбассе, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта.

Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.

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