Куратор Украины в Кремле вопреки коронавирусу улетел на переговоры в Берлин

Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак на фоне коронавируса улетел в Берлин. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

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По их данным, Козака пригласили в Германию для обсуждения ситуации в Донбассе, чтобы «лучше понять линию» Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. Отмечается, что встреча «строго двухсторонняя». Официально о переговорах ничего не сообщалось, практически все официальные визиты отменены из-за пандемии.

Украинское направление теперь курирует замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Его назначили на эту должность после того, как в феврале 2020 года тогдашний куратор Владислав Сурков подал в отставку. В Кремле затем выразили уверенность в том, что талант и опыт экс-помощника найдут свое применение и в других сферах.

Сурков был помощником российского президента с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

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