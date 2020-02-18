Путин уволил Суркова

Президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с поста помощника главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте соответствующего указа, подписанного президентом, говорится, что он вступает в силу со дня подписания.

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О дальнейшей судьбе Суркова неизвестно, он «пока медитирует», сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК близкий к чиновнику политтехнолог Алексей Чеснаков.

Об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков сообщил 25 января, но в администрации президента (АП) все это время не подтверждали его отставку, призывая дождаться публикации соответствующего указа. По словам политтехнолога, чиновник покидает Кремль якобы в связи со сменой курса на украинском направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в феврале говорил, что данное направление теперь курирует новый замруководителя АП Дмитрий Козак.

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