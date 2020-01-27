Кремль сообщил об отсутствии приказа об увольнении Суркова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные об отставке помощника российского президента Владислава Суркова. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 января.

Песков сообщил, что указа об освобождении Суркова от должности пока нет, поэтому де-факто он остается помощником главы государства Владимира Путина. На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков затруднился ответить. «Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю», — пояснил он.

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Пресс-секретарь президента также напомнил, что изменений в позиции российского руководства по Украине нет.

Об уходе Суркова с госслужбы сообщалось 25 января. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении.

Тогда же в Кремле заявили, что Москва не отказывалась от принятого политического курса на украинском направлении.

В аппарате президента России Владимира Путина Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

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