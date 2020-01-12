Помощник Путина приехал в Абхазию помочь в урегулировании кризиса

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в Абхазии. Об этом рассказал вице-президент республики Аслан Барциц. Его слова в воскресенье, 12 января, передает ТАСС.

«Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита — уладить ситуацию», — заявил Барциц.

В аппарате президента России Владимира Путина Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

Материалы по теме Сухумское дежавю В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны

Ранее в Абхазию, где к политическому кризису привели очередные выборы президента, вместе с делегацией приехал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. 12 января при его участии состоялись переговоры между действующим президентом Раулем Хаджимбой и оппозицией.

Также 12 января власти Абхазии выразили несогласие с решением Центральной избирательной комиссии назначить на 22 марта повторные выборы президента республики. В пресс-службе Хаджимбы подчеркнули, что решение принималось на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и давления на судей.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



