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Власти Абхазии запротестовали из-за назначения повторных выборов

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Власти Абхазии не согласны с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) назначить на 22 марта повторные выборы президента республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Абхазии Рауля Хаджимбы.

Отмечается, что протест связан с тем, что ЦИК приняла решение на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что решение принималось на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и давления на судей.

Власти Абхазии заявили о намерении обжаловать решение ЦИК в установленном законом порядке.

Дата повторных выборов в республике была назначена ранее. Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что голосование пройдет 22 марта. По его словам, решение было принято практически единогласно.

9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Действующий глава республики Рауль Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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