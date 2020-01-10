Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента

Решение Верховного суда Абхазии об отмене итогов выборов президента вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката истца, оспорившего итоги выборов, Инги Габелой, в порядке надзора есть шанс обжаловать решение. Однако, поскольку решение вступило в законную силу сегодня, 10 января, обращение в надзор не приостановит его.

Отмечается, что новые президентские выборы в Абхазии должны будут пройти в течение 2-3 месяцев.

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9 января делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту страны Раулю Хаджимбе свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Хаджимба отказался сложить полномочия и пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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