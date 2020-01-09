Президент Абхазии отказался сложить полномочия

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался сложить полномочия, на чем настаивает оппозиция, но готов к переговорам с протестующими. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента республики Леонид Чамагуа, сообщает РИА Новости.
Парламентарии подготовили проект постановления о досрочном прекращении полномочий президента, пишет «Sputnik Абхазия». При этом голосование по документу должно пройти на следующей сессии Народного собрания. Его дату депутаты собираются назначить 9 января.
Ранее делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики свои требования, главное из которых — проведение новых выборов главы государства. В то же время протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.
В ответ на действия оппозиции Хаджимба пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.