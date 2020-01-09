Президенту Абхазии передали требования оппозиции

Делегация оппозиционных депутатов парламента Абхазии передала президенту республики Раулю Хаджимбе свои требования. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

В переговорах с главой республики относительно политической ситуации в стране участвуют пять депутатов: Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Инал Тарба, Дмитрий Гунба и Алхас Джинджолия. По словам Чамагуа, президент сказал делегации, что пока не готов дать окончательный ответ и будет думать, как разрядить ситуацию в республике.

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Главное требование оппозиции — проведение новых президентских выборов. «Мы не за то, чтобы президент сложил полномочия, так как у нас нет законно избранного главы государства», — заявил один из организаторов протеста Ахра Авидзба.

Ранее 9 января оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми. В ответ на это президент Абхазии пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в стране, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, которого оппозиция считает лично заинтересованным в деле.

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